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Итоги дня: «Газпром» дал Молдавии отсрочку, перевозчики против пассажиров, регистрация вакцины для подростков

19:00, 24.11.2021
Итоги дня: «Газпром» дал Молдавии отсрочку, перевозчики против пассажиров, регистрация вакцины для подростков
Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 24 ноября:

  • «Газпром» в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать транзит газа в страну с сегодняшнего дня. Как сообщил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов, Молдавия взяла на себя обязательство в полном объеме оплатить текущую задолженность 26 ноября. Изначально молдавская сторона должна была произвести оплату сегодня.
  • В Казани КАМАЗ насмерть сбил семилетнего мальчика на перекрестке Можайского — Горьковское шоссе. От полученных травм ребенок скончался на месте. Школьник переходил дорогу на зеленый свет по регулируемому пешеходному переходу. Позднее по данному факту в городе возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Затем задержали и виновника происшествия — им оказался 65-летний мужчина. Водитель полностью признал вину. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания ему меры пресечения.
  • Утром в соцсетях появилось видео, на котором в казанском цирке мужчина, похожий на директора заведения, с ножом в руках пытается открыть запертую дверь. Затем по данному факту Министерство культуры Татарстана организовало служебную проверку. Позднее директор цирка Рамиль Шарифуллин публично извинился за этот инцидент. Он объяснил, что у него был тяжелый год — умер отец, болела дочь.
Фото: скриншот видео
  • 29-летняя жительница Казани сломала шею во время прохождения ночного квеста. На одной из локаций она упала с высоты собственного роста, девушку госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
  • В Казани прокуратура Кировского района провела проверку после отравления угарным газом 68-летнего мужчины и его матери в здании на Горьковском шоссе. Мужчина умер на месте, женщину госпитализировали. Выяснилось, что отравление произошло по причине ненадлежащего состояния внутридомового газового оборудования. В предыдущий раз его проверяли летом прошлого года.
  • Казанские перевозчики подадут в суд после простоев общественного транспорта из-за пассажиров без QR-кодов. Как сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, в общей сложности за прошедшие два дня периоды простоев автобусов, трамваев и троллейбусов составили 18 часов 39 минут. Всего был зафиксирован 21 такой случай.
Фото: kzn.ru
  • В казанском парке «Крылья Советов» вандалы сломали качели, щиток и распределительный пункт. Последний уже восстанавливают, так как в ближайшее время к нему подключат новогоднюю елку. Сломанные качели пока что демонтировали, их восстановление планируется ближе к новогодним мероприятиям. В Департамент телекоммуникационных технологий направлен запрос для получения записей с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников.
  • Глава Управления образования Нижнекамского района Татарстана Рамиль Гиниятуллин сложил свои полномочия. Эту должность он занимал с января 2021 года. Ранее он занимал пост руководителя отдела научного использования архивных документов и международных связей Государственного комитета РТ по архивному делу. Исполняющим обязанности начальника Управления образования Нижнекамского района РТ назначили Айзиряк Рамазанову.
  • В Набережных Челнах увековечат в камне имена благотворителей, которые пожертвуют деньги, стройматериалы или другие средства на строительство мечети «Джамиг». Всего за прошлый год в Фонд финансовой поддержки строительства мечети поступил 31 млн рублей, а за девять месяцев этого года — еще 45 млн рублей.
Фото duma.gov.ru
  • Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Теперь сумма составит 13 890 рублей в месяц. В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта поспособствует повышению зарплаты порядка 2,7 млн работников.
  • Президент России Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от COVID-19. По его словам, спустя полгода после последней прививки защитные титры опустились, поэтому специалисты порекомендовали провести ревакцинацию. Сначала процедура была проведена с помощью укола, а затем порошка назальной формы.
  • К властям Татарстана обратились с просьбой организовать вакцинацию от COVID-19 среди бездомных. Как рассказал глава Центра реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов, у них нет документов, поэтому они не могут сделать прививку. Позднее региональный Минздрав поддержал эту инициативу. Как сообщили в ведомстве, чтобы сделать прививку, у человека должен быть хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных — паспорт, СНИЛС или медицинский полис.
Фото: Илья Репин
  • Рабочая группа оперштаба Свердловской области отправится в Татарстан, чтобы изучить опыт введения QR-кодов в общественном транспорте. Как сообщил заместитель губернатора области Павел Креков, тема, связанная с введением QR-кодов в транспорте, давно прорабатывается в регионе.
  • В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков. Незадолго до этого президент России Владимир Путин поручил правительству уделить внимание разработке вакцины от коронавирусной инфекции для детей старше двух лет. По словам лидера РФ, в некоторых государствах, в том числе в Китае, ученые уже разрабатывают вакцину от COVID-19 для маленьких детей.
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 50,4%. Заболеваемость вирусом снизилась на 6,1%. В то же время на 11% сократился коечный фонд для больных с COVID-19. В настоящий момент в стране развернута 271 тысяча ковидных коек. Две недели назад их было 305 тысяч. Также Голикова рассказала, что 2% переболевших коронавирусом людей умирают в течение полугода после перенесенной инфекции. В целом большую часть тех, чьи жизни унес COVID-19, составляют пожилые люди старше 60 лет. И по словам вице-премьера, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации. Кроме того, Голикова заявила, что в РФ неизбежен новый подъем заболеваемости коронавирусом.
Фото: kremlin.ru
  • Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России. Так, с вероятностью 93% она придется на 22 декабря, а затем заболеваемость начнет снижаться. Такие данные получили специалисты Promobot при тестировании нейросети на основе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусом в стране и других государствах, а также на основе статистики о вакцинации.
  • Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо антипрививочникам и предложили им посетить отделения для пациентов с COVID-19. Его подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 и другие сотрудники медучреждений. Авторы письма уверены, что после посещения ковидных госпиталей противники вакцинации от COVID-19 изменят свою позицию. Позднее антипрививочникам посетить умирающих в «красной» зоне предложили и в РПЦ.
  • В Башкирии от осложнений на фоне коронавируса скончалась председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова. Ей было 66 лет. На данном посту она находилась с 2019 года, в целом в судебной системе работала с 1982 года.
  • Евросоюз призвал РФ отменить закон о расширении доступа товаров из ДНР и ЛНР на российский рынок. По мнению Брюсселя, этот закон обостряет конфликт на востоке Украины. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 15 ноября.
Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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