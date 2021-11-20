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В минувшую пятницу в Казани поймали семь автолюбителей без водительских прав

07:56, 20.11.2021
В минувшую пятницу в Казани поймали семь автолюбителей без водительских прав
Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в Казани произошло три ДТП с пострадавшими и 98 аварий с материальным ущербом. Об этом сообщает телеграм-канал городской ГИБДД.

В минувшую пятницу инспекторы задержали пять водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, были задержаны семь автолюбителей, у которых не было водительских прав. Еще пять граждан доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в этом году в городе произошло 1,1 тысячи ДТП, в результате которых погибли 29 человек. Получили травмы различной степени тяжести еще свыше 1,3 тысячи человек.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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