Новости происшествий

23:10 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челнах спасли швею, которая прошила палец на производстве

00:24, 19.11.2021
В Челнах спасли швею, которая прошила палец на производстве
Фото: МЧС по РТ

Утром 18 ноября на швейном производстве в Челнах в поселке ГЭС по улице Низаметдинова Спасатели ЗПСО №6 помогли швее, которая проткнула палец иглой заклинившей швейной машинки, сообщили в МЧС по РТ.

Спасатели по прибытии с помощью специнструмента срезали лапку швейной машинки вместе с иглой. Женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также