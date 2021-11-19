В Челнах спасли швею, которая прошила палец на производстве

Фото: МЧС по РТ

Утром 18 ноября на швейном производстве в Челнах в поселке ГЭС по улице Низаметдинова Спасатели ЗПСО №6 помогли швее, которая проткнула палец иглой заклинившей швейной машинки, сообщили в МЧС по РТ.

Спасатели по прибытии с помощью специнструмента срезали лапку швейной машинки вместе с иглой. Женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Маргарита Головатенко