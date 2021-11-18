Поправки к законопроекту о региональной власти в Татарстане рассмотрят 25 ноября

Парламент Татарстана 25 ноября рассмотрит поправки в законопроект, который запрещает называть высшее должностное лицо региона президентом. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Он рассказал, что сейчас идут согласительные процедуры внутри республики и с федеральным центром.

Фото: realnoevremya.ru

«Мы безусловно будем принимать решение о внесении проекта поправок к этому законопроекту. Я думаю, что в ближайшие дни профильный комитет Госсовета Татарстана рассмотрит эти поправки окончательно», — приводит слова Мухаметшина «Интерфакс».



В Госсовете РТ предлагают установить норму о возможности определять наименование Конституцией или уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления народа региона. Депутаты подготовили пакет из 20 поправок и условно разделили их на три блока.



Ольга Шагиева