Главное к утру: прогноз надвигающейся непогоды, проверка в передвижном зоопарке, победа УНИКСа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 ноября:
- В Гидрометцентре рассказали о надвигающейся на Татарстан и Башкирию непогоде. Ухудшение погоды в обеих республиках ожидается в субботу. На территории Татарстана прогнозируются снег, метель и гололедица.
В Башкортостане преимущественно будет мокрый снег — он отложится на проводах и деревьях. На дорогах гололедица и снежные заносы. Еще в республике ожидается сильный ветер — до 22 м/с.
- Бугульминская городская прокуратура проверяет передвижной зоопарк в поселке городского типа Карабаш после сообщений о ненадлежащем обращении с животными, сообщили «Реальному времени» в Госкомитете РТ по биоресурсам. По результатам проверки ведомство даст правовую оценку хозяйственной деятельности по соблюдению требований природоохранного законодательства ООО «ПКиО Зоопарк «Барс».
- В рамках уголовного дела в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц следователи выявили 12 фиктивно трудоустроенных на должности научных сотрудников в Институте общественных наук РАНХиГС. Бюджетные средства платились из бюджета с 2018 по 2020 год. За лицами не значилось научных работ, однако зарплата отчислялась регулярно.
- В Татарстане утверждена программа развития интернет-торговли на 2021—2022 годы, такое распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ прописывает некоторые меры, среди которых: предоставление льгот логистическим компаниям, оказание помощи малому и среднему бизнесу при размещении на электронных торговых площадках, разработку и внедрение льготного микрозайма, а еще предложений по субсидированию логистики доставки.
- Казанский УНИКС дома обыграл итальянский «Милан» в регулярном чемпионате Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 97:71. УНИКС выиграл четвертый из пяти последних матчей в Евролиге, а «Милан» прервал победную серию из трех игр.
- Жители Татарстана обсуждают в социальных сетях возможное падение метеорита, которое можно было заметить в Зеленодольске и других районах Татарстана. Пользователи поделились кадрами видеозаписей, сделанных в основном с видеорегистраторов. В «Роскосмосе» сообщили, что с 6 по 30 ноября 2021 года действует метеорный поток Леониды. 17 ноября он достиг своего пика.
- Трамвай №5 в Казани будет ходить по сокращенному маршруту из-за провала около трамвайных путей на улице Тукая, 17, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Так, маршрут трамвая №5 будет ходить по сокращенному маршруту — ул. Саид-Галеева — Глазунова с 19.00 17 ноября до 05.30 18 ноября.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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