Главное к утру: утверждена форма сертификата о прививке, QR-коды соответствуют Конституции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 ноября:
- Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что правительственные инициативы направлены на защиту жизни и здоровья людей и соответствуют Конституции. «В Совете Федерации позиция по внесенным правительством законопроектам о расширении применения QR-кодов будет определена с учетом позиции регионов», — сказал он.
- Минздрав России утвердил форму бумажного сертификата о прививке против коронавируса. Приказ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. «Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — сказано в документе.
- Прокуратура Московского района Казани начала проверку после инцидента в татарской гимназии №2 на ул. Шамиля Усманова, 11, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Ведомство совместно со специалистами проверит, соблюдались ли в школе требования законодательства о пожарной безопасности и об использовании муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
- Тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин в эфире «Коммент шоу» заявил, что обдумывает, оставаться ли на посту главного тренера национальной команды. Решение Карпин планирует принять в течение недели. Тренер отметил, что хотел бы больше времени на подготовку сборной к стыковым матчам, «если будет такая возможность».
- NASA собирает информацию касательно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипаж на МКС был вынужден перейти в космические корабли, сказал представитель ведомства Ли Кэшьер. Так Кэшьер ответил на сообщения CNN о возможном происхождении обломков. Телекомпания утверждает, что они могли появиться после испытаний Россией противоспутникового оружия.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили миграционный кризис на границе. В разговоре обсуждались перспективы разрешения миграционного кризиса, чтобы не допустить эскалации на границе. Еще обсуждался вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам. Разговор в общей сложности длился около 50 минут.
- «Нафтогаз Украина» будет участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2». Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA, сообщил глава компании Юрий Витренко. В октябре Витренко информировал о подаче компанией заявки на участие в процессе сертификации оператора проекта.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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