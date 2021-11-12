Главное к утру: в Татарстане разгромили ячейку экстремистов, победа сборной России над Кипром
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 12 ноября:
- Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перед рассмотрением этого вопроса в Совбезе заявил, что у Белоруссии нет оснований для высылки мигрантов обратно в их родные государства. Тем временем действия Польши по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией нарушают международные нормы.
- В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На поле встретились сборные Кипра и России — последняя разгромила противника со счетом 6:0. Мячи забили Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82).
Уверенно! Впереди Сплит!#РоссияКипр 6:0 pic.twitter.com/KDEUBmaIZJ— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
- Прошла игра между баскетболистами казанского УНИКСа и греческого «Панатинаикоса». Команды сыграли в Афинах в рамках девятого тура Евролиги. Матч завершился победой казанцев со счетом 74:72 (15:15, 20:21, 19:18, 20:18). Это четвертая победа казанского клуба в регулярном розыгрыше Евролиги 2021/22.
- Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать организацию «Мемориал»*. Соответствующий иск подан из-за систематических нарушений закона об иноагентах. Правозащитный центр признан в России НКО-иноагентом. В нем же отрицают эти нарушения, а также считают, что для ликвидации «Мемориала»* нет никаких законных оснований.
- В Татарстане разгромлена ячейка турецкой экстремисткой организации «Нурджулар»** (запрещена в РФ). Группа вела свою деятельность в столице РТ. Так, преподаватель одного из городских вузов пропагандировал у студентов-мусульман идеологию запрещенной секты. Собрания проходили на подпольных квартирах. В результате задержания арестованы три фигуранта.
*Организация признана в России иностранным агентом в 2016 году.
**Международная религиозная организация «Нурджулар» признана экстремистской по решению Верховного суда РФ в 2008 году.
Маргарита ГоловавтенкоОбщество Татарстан
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