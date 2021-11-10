Главное к утру: часть мигрантов пробралась в Польшу, встреча Путина и Байдена, нарушения в ходе переписи-2021
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 ноября:
- В Польшу с территории Белоруссии удалось пробраться двум многочисленным группам нелегальных мигрантов. В каждой из двух групп были десятки иностранцев, они прорвали пограничные заграждения в окрестностях Крынек и Беловежи. В обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений. Часть людей вернули к линии границы. Поиски остальных продолжаются. Во вторник сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленной независимой Литвы.
- Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести личную встречу в начале 2022 года. До конца этого года, согласно предварительному графику президентов, состоится беседа в формате онлайн, а в начале следующего года — очная личная встреча.
- В России создается новая зенитная ракетная система С-550. Как указали в Минобороны, лидер страны уделил особое внимание важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550.
- Агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило тендер на трансляцию в эфире телеканала культурно-просветительской направленности телевизионных программ на государственных языках Татарстана для государственных нужд республики на 2022 год. Начальная цена договора — 92,6 млн рублей. В перечень работ по созданию телевизионных программ входят разработка и устное согласование идейно-художественной концепции телевизионных программ, разработка и устное согласование сценариев и графика выхода в эфир телевизионных программ, съемка, режиссерско-постановочная работа, редактирование и монтаж записанных видеоматериалов и другое.
- Завкафедрой института международных отношений КФУ Раиль Фахрутдинов прокомментировал нарушения во время Всероссийской переписи населения. Всего в юридическую службу при исполкоме Всемирного конгресса татар поступило более двухсот обращений из разных регионов России. Наибольшее количество жалоб идет из Тюмени, Ульяновска, Сахалина и Республики Башкортостан. Чаще всего переписчики не задают вопросы о национальности и родном языке, иногда вписывают данные не в планшет, а в блокнот.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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