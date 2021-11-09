Госдума приняла закон о повышении суммы для операций по обмену банкнот без паспорта

Госдума России приняла закон о повышении пороговой суммы для операций по обмену банкнот без паспорта. Информация появилась на сайте Думы.

В новом законе речь идет о том, что у клиента не будут спрашивать паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на сумму не более 40 тысяч рублей. При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Но сотрудник финансовой организации может попросить паспорт, если у него возникнут подозрения.

Сейчас пороговая сумма, при которой не проводится идентификация клиента, составляет 15 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова