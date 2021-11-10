Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и сильный порывистый ветер

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью и днем осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. А в отдельных районах может образоваться кратковременная метель.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... -7 градусов, днем -4... 0 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр по РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью могут возникнуть осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2... -4 градусов, в низких местах -4... -6 градусов. А на дорогах местами возможно образование гололедицы.

Днем в столице республики погода ожидается преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит -2... 0 градусов.

Диана Жиленкова