В казахстанском Актау прогремел взрыв в кафе

В городе Актау на западе Казахстана в кафе прогремел взрыв. В результате здание оказалось полностью разрушено, информации о пострадавших не поступало.

Взрыв произошел при неизвестных обстоятельствах. На месте ЧП работают 20 спасателей и шесть единиц техники. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются, передает ТАСС сообщение департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

В конце октября в Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме. Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».