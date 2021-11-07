В казахстанском Актау прогремел взрыв в кафе
В городе Актау на западе Казахстана в кафе прогремел взрыв. В результате здание оказалось полностью разрушено, информации о пострадавших не поступало.
Взрыв произошел при неизвестных обстоятельствах. На месте ЧП работают 20 спасателей и шесть единиц техники. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются, передает ТАСС сообщение департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.
В конце октября в Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме. Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».Происшествия
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