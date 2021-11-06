Бастрыкин поручил главе Следкома по Татарстану доложить о нераскрытых убийствах прошлых лет

В Татарстане представят доклад по нераскрытым убийствам последних лет. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Работу должен подготовить глава регионального управления Валерий Липский. Поручение было сделано в связи с тем, что в СМИ появилась публикация о ряде нераскрытых убийств прошлых лет, расследование которых находится на контроле в центральном аппарате СКР. Доклад должен быть представлен по всем делам, которые упоминаются в статье.

Фото: СУ СК РФ по РТ

Недавно в регионе задержали подозреваемого в убийстве пассажира электрички, которое было совершено 19 лет назад. Он дал признательные показания. Им оказался вахтовик, который ездил той же электричкой на работу и уже был на допросе у следователей во время расследования.

Диана Жиленкова