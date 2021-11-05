Экипаж SIRIUS-2021 проведет несколько десятков экспериментов в ходе миссии

Исполнительный директор проекта SIRIUS-2021 Сергей Пономарев заявил, что члены экипажа миссии проведут более 70 экспериментов в ходе 240 дней изоляции, сообщает ТАСС.

— У нас планируется более 70 экспериментов по различным направлениям, таким как психология, психофизиология, физиология, санитарная гигиена, микробиология, биохимия, иммунитет и другие, — рассказал он.

В Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября стартовал 240-дневный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021. В состав экипажа вошли трое мужчин и три девушки из России, США и ОАЭ. Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток.