Сегодня в Татарстане небольшой снег, дождь и до +7 градусов
Сегодня, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр РТ.
Утром — небольшой дождь и снег, днем — без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с.
Максимальная температура воздуха днем — от +2 до +7 градусов. Утром на дорогах возможно образование гололедицы.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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