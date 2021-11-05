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Сегодня в Татарстане небольшой снег, дождь и до +7 градусов

06:20, 05.11.2021
Сегодня в Татарстане небольшой снег, дождь и до +7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 5 ноября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Утром — небольшой дождь и снег, днем — без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем — от +2 до +7 градусов. Утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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