Facebook откажется от системы распознавания лиц

Руководство социальной сети Facebook решило не использовать систему распознавания лиц. Об этом говорится в заявлении компании Meta (28 октября компания Facebook была переименована в Meta).

Люди, которые согласились на использование этой системы, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Компания удалит индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей. Отказ от системы связан с тем, что у пользователей возникают многочисленные вопросы.

Фото: pixabay.com

— Из-за этой неопределенности мы сочли правильным ограничить использование распознавания лиц, — заявили в компании.

Компания Facebook, переименованная в Meta, оставила названия принадлежащих ей соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. А новое название отражает направленность корпорации на построение «метавселенной».



Татьяна Леухина