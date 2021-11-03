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Facebook откажется от системы распознавания лиц

00:23, 03.11.2021
Facebook откажется от системы распознавания лиц
Фото: pxhere.com

Руководство социальной сети Facebook решило не использовать систему распознавания лиц. Об этом говорится в заявлении компании Meta (28 октября компания Facebook была переименована в Meta).

Люди, которые согласились на использование этой системы, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Компания удалит индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей. Отказ от системы связан с тем, что у пользователей возникают многочисленные вопросы.

Фото: pixabay.com

— Из-за этой неопределенности мы сочли правильным ограничить использование распознавания лиц, — заявили в компании.

Компания Facebook, переименованная в Meta, оставила названия принадлежащих ей соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. А новое название отражает направленность корпорации на построение «метавселенной».

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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