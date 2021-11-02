Цена на газ в Европе снизилась до $750 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов снова упала до $750 за 1 тыс. куб. м, хотя еще утром была выше $850. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Общее снижение цены составляет около 4% за день. Снижение цены на газ произошло параллельно с заявлением пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия не меняет своих планов по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября, когда заполнятся ее собственные газовые хранилища.

В Европе цены на газ стали падать на предыдущей неделе после поручения президента России Владимира Путина для «Газпрома» увеличить поставки в хранилища компании в Европе после завершения закачки газа в хранилища РФ.



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30 октября завершилась прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.

Дарья Акимова