В Татарстане с 1 по 16 ноября будет работать горячая линия по финансовым услугам

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 по 16 ноября в Татарстане заработала горячая линия, приуроченная к Всероссийской неделе сбережений. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ на своем сайте.

Две недели на звонки граждан по вопросам, связанным с нарушением прав потребителей при оказании финансовых услуг, будут отвечать специалисты Управления Роспотребнадзора и сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в РТ.

Получить нужную информацию можно будет, позвонив по телефонам:

8 (843) 221-90-16 — Центр гигиены и эпидемиологии, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00, обед — с 12.00 до 12.30.

8 (917)-224 -87-94 — Управление Роспотребнадзора по Татарстану, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00, обед — с 12.00 до 12.45.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Татарстане появилась горячая линия по вопросам тестирования на коронавирус. Запустил ее тоже Роспотребнадзор.



Дарья Акимова