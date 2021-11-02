Главное к утру: подъезд стал аварийным после взрыва газа в Челнах, дело после отравления туристов в Хургаде
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 2 ноября:
- Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» завершили обследование 10-го и 12-го подъездов, соседних с местом взрыва газа в доме в Набережных Челнах. По результатам экспертиз, 12-й подъезд признали аварийным, 10-й — «ограниченно работоспособным». Обследование 11-го подъезда, где произошел взрыв, продолжается. Сейчас рабочие завершили разбор обрушенных квартир пятого этажа и продолжают разбирать завалы на четвертом, а также разбирают кровлю дома.
- Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких татарстанцев, в одном из отелей в Хургаде по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Среди отравившихся — жители Зеленодольска. Идет расследование уголовного дела.
- Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $300 миллиардов. Богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. Сейчас оно оценивается в $298,7 миллиарда, показывая рост на 6,1%.
- Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Перми завершилась со счетом 73:66. Казанцы с тремя выигрышами и единственным проигрышем расположились на третьей строчке в турнирной таблице, «Парма» — на 9-м месте.
- «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1. Игра проходила в Казани, на стадионе «Татнефть Арена». Казанцы набрали 34 очка в 26 играх и остались на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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