Итоги дня: смерть предполагаемого виновника взрыва в Челнах, состав футбольной сборной, в детсады — по QR-коду
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 1 ноября.
- Умер 70-летний Владимир Рочев, который считается предполагаемым виновником взрыва газа в челнинской многоэтажке. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» эту информацию подтвердили. Мужчина лежал на ИВЛ в отделении интенсивной терапии РКБ. Врачи бились за его жизнь всю неделю, но не смогли спасти — в три часа ночи Владимир скончался. ЧП произошло в прошлый понедельник. Изначально в день трагедии пострадали четыре человека. В ту ночь погибла 22-летняя девушка, оказавшаяся под бетонными плитами. На следующей день в больницу обратилась еще одна женщина, после оказания помощи ее отправили домой на амбулаторное лечение. Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства города после взрыва газа в одном из жилых домов. Особое внимание при проверке будут обращать на неблагополучные квартиры.
- Власти Москвы готовят план решения нехватки кадров на стройках. Документ содержит отказ от труда мигрантов, заявил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в столице продолжают расти масштабы работ по программе реновации, а вместе с тем увеличивается и нехватка рабочих и инженеров. В общей сложности дефицит кадров оценили в 40%. Причем многие работающие на стройках мигранты разъехались по родным странам в период пандемии коронавируса.
- В России выявили три случая заражения штаммом коронавируса «мю» и один случай заражения штаммом «лямбда», сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. В России по-прежнему доминирует штамм «дельта». Впервые случаи заражения штаммами «мю» и «лямбда» обнаружили в Южной Америке.
- Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года — им оказалось понятие vax. Это сокращенная версия от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием. В сообщении пояснили, что это слово было довольно редким до 2021 года, однако в сентябре оно использовалось в 72 раза чаще, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Понятие vax породило множество производных форм. Например, vax sites — «места для вакцинирования», или fully vaxxed — «полностью привитый».
- В ФСБ завершили расследование по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова о госизмене. Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов рассказал, что защита уже знакомится с материалами дела. После этого оно поступит в прокуратуру на утверждение. Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в организации. До работы на госкорпорацию он был корреспондентом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.
- Цены на пшеницу в России достигли максимума с периода 2012—2013 годов. Они за неделю выросли на $9, достигнув цифры $325 за тонну. По мнению директора аналитического центра «Совэкона» Андрея Сизова, это связано с высоким спросом на зерно и проблемным урожаем в России и Канаде. По прогнозам Минсельхоза РФ, в этом году должны собрать около 123 млн тонн пшеницы, хотя ранее ожидалось 127,4 млн тонн.
- В Набережных Челнах есть организации со 100%-ной вакцинацией от COVID-19 среди сотрудников. Таковыми являются «Энергоинжиниринг», «Мегастрой» на Орловке и Управление федерального казначейства, рассказал начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.
- Информация о том, что с понедельника, 8 ноября, в детские сады Казани родители смогут попасть только при наличии QR-кода, не соответствует действительности. Никаких подобных распоряжений не давало ни Минобрнауки РТ, ни Управление образования исполкома Казани. Пропускной режим в дошкольные учреждения работает с учетом требований Роспотребнадзора: на входе измеряется температура, в помещении соблюдается социальная дистанция и масочный режим.
- В Казани заработает новый круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Он находится на территории городской клинической больницы №7. Привиться сейчас можно до 16.00. Начиная с завтрашнего дня он начнет работать круглосуточно без выходных и предварительной записи. Пункт расположен по адресу: улица Чуйкова, 54, между больничными терминалами 2 и 3. У горожан есть возможность дождаться вакцинации в теплой палатке.
- Новый многофункциональный центр досрочно открылся сегодня утром в Казани рядом со станцией метро «Козья слобода» — на Чистопольской, 5 (около ТРК «Тандем»). Одновременно прекратил работу офис на Ямашева, 82 — рядом с торговым центром «Савиново», а коллектив его сотрудников переехал в новое помещение. График приема посетителей, сообщают в пресс-службе МФЦ, с переездом не изменился. МФЦ на Чистопольской занимает более 1,7 тысяч кв. метров, в нем предусмотрено 50 окон приема заявителей, что в три раза больше, чем было на Ямашева, а в день он сможет принимать более 1000 заявителей. Здесь, как и в других МФЦ республики, можно получить более 260 услуг.
- Многофункциональный центр предоставления услуг в Казани посетил сегодня президент РТ Рустам Минниханов. Он осмотрел зал приема граждан, служебную зону сотрудников, зал совещаний, учебный класс, а также посетил специально оборудованную комнату психологической разгрузки. Минниханов принял участие во Всероссийской переписи населения — ответил на вопросы анкеты.
- В Набережных Челнах руководитель ФГПУ «15-й отряд ФСП по РТ» 51-летний Рустам Юмангулов подал в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года, однако в текущем году долгое время находился на больничном. Коллеги проводили главного пожарного на пенсию по выслуге лет. По сложившейся традиции Юмангулова облили водой из пожарного рукава прямо на улице. Участие в проводах принял и заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по государственной пожарной службе Константин Чанышев.
- Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный список спортсменов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре, сообщил Российский футбольный союз. В него вошли 29 футболистов: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Федор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара).
- В Новгородской области продлили нерабочие дни начиная с 8 ноября еще на неделю — до 15 ноября, объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба. Это первый регион в России, принявший такое решение. Никитин добавил, что власти ужесточат требования к работе компаний, некоторые из них будут закрыты.
- Международный аэропорт Казани перешел на зимнее расписание работы, сообщается на официальном сайте аэропорта. С 31 октября 2021 года по 26 марта 2022 года авиарейсы совершаются по зимнему расписанию. Оно включает в себя новые международные и внутренние рейсы. Так, на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх будут летать восемь авиакомпаний, в Шарджу и Дубай — пять. В Минск планируются два полета в неделю, в Доминикану — три вылета в неделю.
- Украина будет больше подвержена риску войны с Россией после запуска газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times. "(Если, — прим. ред.) не будет физического транзита (газа, — прим. ред.) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал Витренко.
- Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал, что 4,2 млн россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов. Он добавил, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой — она побуждает к исполнению требований. По его словам, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов в добровольном порядке является отсутствие в обществе понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения.
- Ситуация с распространением коронавируса в РФ очень сложная, такого числа заболевших никогда не было, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник. Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, как идет борьба с COVID-19 в вооруженных силах.
- Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране, заявил, что лекарства от COVID-19 уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. «Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет — с теми, кто занимается этим," — сказал он.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан
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