Итоги дня: Татарстан вводит нерабочие дни до лучших времен, дело об убийстве после взрыва в пятиэтажке Челнов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 28 октября:
- Татарстан переходит на режим нерабочих дней — они продлятся с 30 октября и не до 7 ноября, как ожидалось, а до улучшения эпидемиологической обстановки. На это время вводится: обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19 или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, требование о предоставлении лицами старше 18 лет QR-кодов для оказания услуг общепита, за исключением услуг навынос или доставки; для входа и нахождения в ТЦ, объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью от 150 кв. метров и некоторые другие меры. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром хлопка вечером 25 октября в Челнах, возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Следователи установили, что подозреваемый жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку.
- На сегодняшний день в Челнах по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова ведется работа по восстановлению той части дома, которая была разрушена в результате взрыва вечером 25 октября. Два подъезда, находящиеся рядом с тем, который пострадал, по всей вероятности, в ближайшее время будут заселять, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Комиссия признала их допустимыми к эксплуатации.
- Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил «Газпрому» письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в Польшу газ. PGNiG просит изменить условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС. Сенатор Алексей Пушков написал в своем telegram-канале: «Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNiG к «Газпрому» с просьбой снизить цену на газ по ямальскому контракту. <…> Напомним: Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам. Она сделала все возможное, чтобы сорвать сооружение «Северного потока — 2».
- В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт», сообщил Комитет здравоохранения города в ответах на жалобы граждан в соцсети. «Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — заявили в ведомстве.
- Россиянка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике — она завоевала золото в упражнениях с булавами. С победой ее уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Сегодня же Дина Аверина завоевала серебро в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии — она набрала 23,900 балла. Для 23-летней спортсменки это первое серебро на турнире. Ранее она выиграла три золотые медали в упражнениях с булавами, обручем и мячом. Дина Аверина после выступления подала протест на свою оценку, однако его отклонили.
- Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Радио России» выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от прививки. Российский политик подверг критике граждан, которые на время нерабочих дней «бросились покупать путевки». Жириновский предрек новую вспышку коронавируса в ноябре из-за подобного поведения.
- Как стало известно «Реальному времени», второй этап строительства трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов потребует более 18,5 миллиарда рублей. Эту сумму выделят из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы проведут на участке км 26+800 — км 55+300. К работам планируется приступить 15 января 2022-го, а завершить — до 31 октября 2024 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В семье Криштиану Роналду ожидается пополнение — известный футболист сообщил, что его девушка беременна двойней. «Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — поделился новостью спортсмен.
- На сегодняшней 10-й сессии Казгордумы депутаты, мэр Казани Ильсур Метшин и представители Госкомитета РТ по тарифам вместе с МУП «Водоканал» объясняли казанцам необходимость резкого повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Причина — 70-процентный износ коммунальных сетей, на полный ремонт которых потребуется, если верить спикерам, до 65 млрд рублей. «Расчетки» для казанцев с 2022 года сильно вырастут, но приведет ли это к минимизации аварий — еще вопрос. Подробности — в материале «Реального времени».
- Татарстанцам, предъявляющим чужой или поддельный QR-код, грозит уголовная ответственность, заявил заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов. Использующих фальшивый QR-код будут привлекать по статье за подделку документов. Максимальное наказание — арест до шести месяцев. Соколов предупредил, что меры наказания за подделку сертификата о вакцинации против COVID-19 ужесточат. К уголовной ответственности привлекут не только использующих заведомо подложный документ, но и тех, кто подделал документ в целях его сбыта или использования, а также тех, кто приобрел, хранил или перевозил подделку. Нарушителям может грозить до 1 года лишения свободы.
- Министерство юстиции России приостановило деятельность Всетатарского общественного центра из-за ведения экстремистской деятельности. Деятельность ВТОЦ приостановили по решению прокурора Татарстана от 17 октября 2021 года.
- Власти России опровергли информацию о перезапуске кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса, которая распространилась в СМИ. Информирование об иммунизации ведется постоянно, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сравнил эту работу с ездой на велосипеде и отметил, что кампания есть и будет продолжаться в дальнейшем.
- В Татарстане предпринимателям из сферы торговли в качестве меры поддержки предлагают микрозаймы под 1% на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей на любые обоснованные цели. Обязательное условие — сохранение 90% численности рабочих мест. Такое решение принято, потому что эта сфера осталась неохваченной федеральными мерами поддержки экономики.
- В эти выходные дни в Татарстане пройдут небольшие дожди, днем воздух прогреется до +11 градусов. При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предупредили синоптики.
- Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной, хотя темпы роста заболеваемости в последние дни замедлились, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже 4 месяца», — рассказала она.
- В Казани подготовят проект внесения изменений в Генеральный план городского округа. Изменения произойдут с учетом замечаний и предложений, поступивших в результате общественных обсуждений. Работу необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года, на ее выполнение запланировано почти 8,6 млн рублей.
- В Москве объявили предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследований вакцины от COVID-19 среди подростков. В первом этапе приняли участие 99 человек в возрасте от 12 до 17 лет — 56 мальчиков и 43 девочки. Их них 92 подростка уже привились вторым компонентом. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы для взрослого населения.
- Сергей Савельев, который обнародовал видео с пытками в саратовской колонии, заочно арестован. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации в то время, пока тот сам сидел в колонии. По предварительным данным, белорус выехал за пределы России, и из-за этого его планируют объявить в международный розыск. Силовики выдвинули версию, согласно которой в период с 2018 года по декабрь 2020 года Савельев скопировал охраняемую законом компьютерную информацию и передал ее третьему лицу для распространения в СМИ.
Алексей НечаевОбществоВластьПроисшествияЭкономика Татарстан
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