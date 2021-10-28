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Казгордума утвердила новые тарифы за водоснабжение и водоотведение

11:38, 28.10.2021 1
Казгордума утвердила новые тарифы за водоснабжение и водоотведение
Фото: Илья Репин (архив)

Казгордума утвердила новые тарифы за водоснабжение и водоотведение. В 2022 году они составят 24,80 и 27,60 руб./куб. метр воды соответственно.

В 2023 году тарифы за водоснабжение и водоотведение составят 27,36 и 33,67 руб./куб. метр воды, в 2024-м — 29,41 и 39,11 руб./куб. метр соответственно.

Фото: Ринат Назметдинов

Тарифы приняты из-за новой инвестпрограммы МУП «Водоканал», потому что износ сетей составляет сейчас 70% и происходит много аварий.

65 млрд рублей по грубым оценкам нужно на реконструкцию всех сетей, сказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. «Точка невозврата пройдена», — констатировал он.

Напомним, таких денег ни у предприятия, ни у города нет. Федеральный центр выделяет средства на восстановление сетей только городам с населением до 500 тыс. человек.

Сергей Афанасьев
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Напомним, таких денег ни у предприятия, ни у города нет
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/230260-v-kazani-utverdili-novye-tarify-za-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie

    Поэтому вместо того, чтобы оптимизировать траты, в том числе топ-менеджменту, Водоканал лезет в карман народа.
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