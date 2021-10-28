В Татарстане предпринимателя осудят за перемещение ювелирных изделий на 4 млн рублей через границу

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего предпринимателя. Его обвиняют по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.



Как считает следствие, фигурант дела, будучи в марте 2020 года в турецком Стамбуле, приобрел ювелирные изделия из серебра на общую сумму более 4 млн рублей. 19 марта он перевез их авиарейсом в Казань. Находясь в аэропорту, обвиняемый не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и скрыл от таможенного и пограничного контроля перемещение ювелирных изделий. Их обнаружили и изъяли. Мужчина полностью признал свою вину.

Фото: прокуратура РТ

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Маргарита Головатенко