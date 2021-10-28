Главное к утру: помощь пострадавшим при взрыве в Челнах, ускорение годовой инфляции в России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 28 октября:
- Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Казани общежития Аграрного университета. В Приволжском районе Казани планируется построить 16-этажное здание рядом с Фермерским лесом. Общежитие рассчитано на 620 мест.
- Пострадавшие при взрыве газа в доме 48/20 в Челнах получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и денежную компенсацию утраченного имущества. Власти Челнов открыли сбор средств для помощи пострадавшим. Будет принято решение, как этими деньгами распорядятся. Если следственные действия затянутся, городские власти рассмотрят возможность разместить жителей 11-го подъезда в более комфортных условиях. Сейчас они живут в гостинице и у родственников.
- В России годовая инфляция за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее. За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился, составив 0,55% после 0,57% неделей ранее. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили плюс 0,17%.
- Туристы аннулировали 40% туров в Казань на период длинных выходных. Отказы и перебронирование путевок коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма. Гостиницы Краснодарского края в среднем загружены на 70% на период длинных выходных. Они могли бы быть загружены на 90%, если бы не ограничения.
- В Университете «Иннополис» появится центр разработок АО «Корпорация морского приборостроения». Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин подписал соглашение о сотрудничестве правительства с АО «Корпорация морского приборостроения». Стороны договорились о совместной работе над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами. На базе центра участники соглашения займутся разработкой и испытанием систем автономного безэкипажного судовождения.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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