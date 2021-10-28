Путин поручил «Газпрому» повысить объем газа в европейских хранилищах

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» нарастить объем газа в европейских подземных хранилищах после заполнения российских ПХГ, сообщает RT.



По его словам, это должно снизить напряженность на рынке, поскольку такая мера приблизит их заполняемость к средним показателям прошлых лет. Президент предположил, что повышение объема газа в хранилищах ЕС поможет стабильному снабжению европейских партнеров и сформирует более благоприятную среду на энергетическом рынке ЕС.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на просьбу ответил утвердительно.

Фото: realnoevremya.ru

Цены на газ в Европе с начала этого года увеличились более чем в пять раз и держатся на отметке около $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. В Европе несколько раз звучали заявления об ответственности России за кризис, однако в Москве такую причастность отрицают.

Маргарита Головатенко