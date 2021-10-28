Новости общества

07:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +8 градусов

05:26, 28.10.2021
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 28 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя.

Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +3—8 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +3—7 градусов.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также