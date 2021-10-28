Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +8 градусов
В четверг, 28 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя.
Ветер юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +3—8 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +3—7 градусов.Общество Татарстан
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