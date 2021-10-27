Итоги дня: новый детский омбудсмен, арест полковника МЧС в РТ, дело Фургала передали в Верховный суд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 октября:
- Заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов оценил шансы Татарстана на сохранение должности президента республики. Если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, РТ не сможет сохранить в названии руководителя региона слово «президент». Ситуацию разъяснил также председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он заявил, что слово «президент» не может использоваться для обозначения руководителя региона России.
- В Казани задержали полковника ГУ МЧС по РТ Виталия Галкина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для федерального бюджета в виде ущерба на сумму свыше 300 млн рублей. Его доставили в Приволжский суд города. Следком просит заключить Галкина под стражу до 25 декабря. В ходатайстве отмечается — подозреваемый на допросе сообщал недостоверные показания, чем препятствовал производству предварительного следствия. В итоге суд удовлетворил ходатайство. Галкина арестовали до 25 декабря.
- Сенатор от Пензенской области Мария Львова-Белова назначена уполномоченным по правам ребенка вместо Анны Кузнецовой, которая стала депутатом Госдумы по итогам сентябрьских выборов. Кандидатуру нового детского омбудсмена предложил сам президент России Владимир Путин.
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Дело направлено в Верховный суд. Фургала обвиняют в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление» и «незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой».
- Завтра в Татарстане определят, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября. Информация будет объявлена 27 октября в рамках брифинга оперативного штаба.
- В Кремле тем временем заявили, что не поддерживают закрытие границ регионов на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое развитие событий крайней мерой.
- ДНР проверяет информацию о применении армией Украины в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Официального подтверждения этого факта пока нет. ДНР направила запрос на Украину, чтобы прояснить ситуацию.
- Минздрав РФ одобрил одновременную прививку вакцинами от коронавируса «Спутник Лайт» и от гриппа. Изменения внесены в инструкцию к препарату и опубликованы в госреестре лекарств.
- В Татарстане выручка предприятий нефтегазохимического комплекса достигла исторического максимума и составила 1,45 трлн рублей по итогам 9 месяцев 2021 года, сообщил сегодня гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет выросли почти в 2 раза к уровню прошлого года и составили 62 млрд рублей.
- Тихоокеанский флот России получит четыре новейших подводных крейсера в ближайшие годы. Строительство подлодок практически завершено. Некоторые из них участвуют в ходовых испытаниях.
- В Иркутской области с 30 октября вводятся QR-коды для посещения торговых центров. Попасть туда можно будет только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной инфекции. А в Ростовской области закроют непродовольственные магазины с 28 октября по 7 ноября. Работать в этот период будут только аптеки, объекты, оказывающие услуги связи, и магазины по продаже товаров первой необходимости.
- Минтруд России подготовил рекомендации по выходным для работников при вакцинации от COVID-19 и направил его в трехстороннюю комиссию по социально-трудовым отношениям. Решение по этому вопросу будет в пятницу.
- Ожидать в ближайшие 10 дней вакцину «КовиВак» в Татарстане не стоит. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов порекомендовал провести повторную вакцинацию имеющейся в наличии вакциной. Также он сообщил, что наличие отрицательного ПЦР-теста не является основанием для получения QR-кода.
- Верховный суд Башкирии отклонил групповой иск жителей республики об отмене QR-кодов, которые действуют в регионе с 4 октября. Решение пока не вступило в законную силу.
- В Госкомитете по туризму РТ рассказали, куда туристы могут попасть без QR-кодов с 30 октября по 7 ноября. Это гостиницы, музеи, экскурсии, театры, а также официальные спортивные и физкультурные мероприятия.
- Из-за COVID-ограничений рок-группа «Алиса» объявила о прекращении концертной деятельности. Лидер коллектива Константин Кинчев заявил, что они не могут выступать при условиях, которые выставляет сейчас государство.
- Представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной и бесплатной даже в частных клиниках. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко Ассоциацией компаний розничной торговли и Ассоциацией компаний интернет-торговли, которые объединяют крупнейшие розничные сети в стране.
- В Казани запустили telegram-бот о вакцинации. С помощью него можно узнать о наличии определенной вакцины в пунктах вакцинации города и количестве доз в каждом пункте. Информация обновляется каждое утро.
- Перевозчики Казани обратились в прокуратуру после информации о высадке 8-летнего мальчика кондуктором возле лесополосы. Утверждается, что это произошло поздно вечером у РКБ. Ассоциация АТП РТ посчитала это сообщение фейком и обратилась в надзорное ведомство.
- ФАС возбудила дело против Apple из-за запрета сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне App Store. Если компанию признают нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на российском рынке.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Апелляционный суд Амстердама решил передать коллекции скифского золота Украине. Следком даст должностную оценку нарушению интересов государства.
- Российское правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Решение было принято на комиссии по законопроектной деятельности. Госдума может принять закон в ближайшее время.
- В пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске произошел взрыв газа. Хлопок газа произошел при проведении ремонтных работ. В результате взрыва была повреждена перегородка между кухней и комнатой. По этому факту уже возбудили уголовное дело.
- В Татарстане появился первый центр ГосСОПКА. Такой статус получил оператор сервисов киберзащиты CyberART. Центры ГосСОПКА помогают обеспечить мониторинг информационной безопасности, вовремя обнаружить компьютерные атаки и среагировать на них.
- Семье погибшей при взрыве газа 25 октября в Набережных Челнах девушки выплатили 1 миллион рублей. Оказало материальную помощь правительство Татарстана. Похороны девушки прошли сегодня, по мусульманским традициям.
- В Госдуму внесли проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии. По задумке депутатов, он должен составить от 1 до 2 тыс. рублей. Как альтернатива для граждан предлагается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
- МВД предложило установить госрегулирование оборота метанола. Идея у ведомства возникла на фоне многочисленных отравлений суррогатным алкоголем.
- Гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. За день она завоевала сразу два золота. При этом на Олимпийских играх — 2020 в Токио она получила серебряную награду.
- Татарстан получит свыше 2 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения. Поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы для противодействия COVID-19. Всего правительство направило регионам на эти цели 56 млрд рублей.
- Афганские татары предложили создать представительство Татарстана в Афганистане. Они оказались в бедственном положении из-за смены власти в стране и обратились за помощью к исторической родине.
- В казанском зоопарке появилась зебра. До весны она будет жить в закрытом внутреннем вольере. Животное нельзя будет увидеть, поскольку ему предстоит пройти карантин и переждать зиму в тепле.
- КНИТУ-КХТИ вслед за КФУ объявил о переходе на дистанционку в период нерабочих дней. Однако потом, как и Казанский федеральный университет, удалил сообщение об этом.
- Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ Чехова. В Минкультуры РФ выразили уверенность в том, что артист обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить труппу и вывести театр на новый уровень.
- Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2022 год. Жителей республики в следующем году ждут восемь дней новогоднего отдыха.
Дарья АкимоваОбществоВластьМедицинаЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым