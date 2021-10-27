Главное к утру: 20 спортсменов из Татарстана станут участниками зимней Олимпиады, Telegram вводит рекламу
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 27 октября:
- В Челнах на территории дома, где 25 октября взорвался газ, в настоящее время работают специалисты Следственного комитета, поэтому инструментально-техническая оценка дома еще не проводилась. После завершения всех мероприятий надзорных органов строители и эксперты приступят к техническому обследованию состояния дома. Дом практически сразу взяли под охрану полиции и муниципальных служащих для того, чтобы никто не мог пройти на территорию.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий на посту канцлера. Мероприятие проходило в резиденции главы государства — дворце Бельвю. Также уведомления об окончании полномочий вручили вице-канцлеру Олафу Шольцу, членам правительства Меркель и министру ведомства канцлера ФРГ Хельге Брауну.
- 20 спортсменов из Татарстана в пяти видах спорта попали в список кандидатов на участие в зимней Олимпиаде. Лыжные гонки: Андрей Ларьков, Антон Тимашев, Артем Николаев, Христина Мацокина, Анна Нечаевская. Сноуборд: Владислав Хадарин, Милена Быкова, Дмитрий Сарсембаев, Вик Уайлд. Фигурное катание: Евгения Тарасова. Прыжки на лыжах с трамплина: Данил Садреев. Хоккей: Тимур Билялов, Игорь Бобков, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Даниил Журавлев. Николай Коваленко, Никита Лямкин, Илья Сафонов, Дмитрий Юдин. Зимние Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
- Мессенджер Telegram впервые начнет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах. Сейчас пользователи видят рекламу, которую публикуют владельцы telegram-каналов, обычным сообщением. По словам Дурова, официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
- Рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz. Ее директор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний. Издание оценивало состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник. Это примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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