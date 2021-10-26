Роспотребнадзор возбудил дела после аншлага на концерте Хабиба в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор Татарстана возбудил административные дела после проверки возможных нарушений на концерте Хабиба в Набережных Челнах. Дела возбуждены в отношении Концертного зала С. Садыковой и организатора концерта ООО «МИА «Сфера».

Так, зафиксировано нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Ответственных лиц пригласили для дачи объяснений и составления протоколов, сообщает ТАСС.

Фото: кадр видео из соцсети

Проверка началась вчера. После концерта соцсети тут же заполнились видеозаписями с мероприятия. Судя по ним, был аншлаг, а это не соответствует правилам соблюдения антиковидных мер, принятым в РТ, поскольку в целях борьбы с COVID-19 концертные залы могут быть заполнены только на 50%.



Диана Жиленкова