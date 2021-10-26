В Татарстане до 10 ноября закрыли движение по дороге «Арск — Тюлячи» — Большие Кибя-Кози

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Тюлячинском районе Татарстана временно закрыли движение транспорта по автодороге «Арск — Тюлячи» — Большие Кибя-Кози. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Дорога закрыта до 10 ноября в связи с ремонтом водопропускной трубы, расположенной на 4,1 км. Объехать этот участок автомобилисты смогут по дороге регионального значения Арск — Тюлячи.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, до 1 ноября в Кукморском районе РТ продлено временное закрытие движения по автодороге Кукмор — Шемордан из-за ремонта дорожного полотна. Водителей просят заранее планировать свой маршрут по этой дороге.

Татьяна Демина