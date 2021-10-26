Главное к утру: подробности взрыва в Челнах, 582,5 млн рублей поддержки для предпринимателей в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 26 октября:
- Вчера вечером в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир. Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке по ул.Татарстан, 25/18. Квартиру, в которой произошел взрыв, отключили от газа еще в 2010 году. Угроза обрушения пятиэтажного дома отсутствует. Подъезд планируют восстановить в течение 2—3 месяцев.
- Известно, что пострадавших могут эвакуировать в Казань — в РКБ и ДРКБ. Вопрос о транспортировке пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах решат после стабилизации их состояния.
- 22-летняя девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах, умерла в больнице. Медики выводили ее из состояния клинической смерти, но безуспешно. Люди отказывались уходить, пока «ребенка не спасут». Все были уверены, что, судя по голосу, под плитой мальчик или девочка. Девушка около 30 минут изредка кричала «я здесь». На улице резко похолодало до -1..-2 градусов. Последние 30 минут, пока спасатели пилили дерево, чтобы спасти девушку, она уже не кричала.
- Прокуратура взяла на особый контроль мероприятия по выявлению причин ЧП и ликвидации последствий взрыва в Челнах. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах.
- Молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с польской PGNiG на пробную закупку 1 млн кубометров газа. В правительстве отметили, что приобретение этого газа проводится «для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа». Кабмин Молдавии сейчас ведет переговоры с Россией и «Газпромом», чтобы заключить долгосрочный договор на поставки природного газа. Закупка из альтернативных источников должна позволить «сохранить поставки природного газа потребителям», подчеркнули в правительстве.
- Фонд поддержки предпринимательства РТ оказал финансовую поддержку 358 предпринимателям на сумму 582,5 млн рублей с начала года. 59 самозанятых оформили микрозаймы на сумму 8,9 млн рублей в Центре микрофинансирования.
- К концу 2022 года в некоторых городах России может появиться система выявления драк, ДТП и факта курения с помощью видеокамер. Система способна оповещать экстренные службы, сейчас она тестируется. Система сможет распознать до десяти человеческих действий, а еще взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с участием пешеходов. Технология сможет определить, если человек упал, и оповестит экстренные службы. Точность определения различных действий человека — от 80% до 95%.
- В Елабужском районе Татарстане установили карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по улице Азина. Неблагополучный пункт — территория радиусом 1 км от эпизоотического очага в Елабуге. Также карантин в связи с заболеванием бешенством животных ввели на территории Норминского сельского поселения Балтасинского района РТ. Эпизоотический очаг — на территории личного подсобного хозяйства по улице Хади Такташа.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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