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Мэр Казани поручил усилить контроль соблюдения правил вывоза снега предстоящей зимой

13:48, 25.10.2021 1
Мэр Казани поручил усилить контроль соблюдения правил вывоза снега предстоящей зимой
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этой зимой в Казани усилят контроль за соблюдением правил вывоза снега. С соответствующим распоряжением выступил мэр города Ильсур Метшин.

Теперь штраф будет грозить не только водителям, которые вывозят снег на несанкционированные для этих целей площадки, но и организациям. Им будет назначаться возмещение экологического ущерба.

Метшин отметил, что этой зимой сохранять чистоту улиц города будут 560 единиц спецтехники, к следующему году поступят еще 55 машин. Кроме того, у них обновлена навигационная система.

Фото: Дмитрий Резнов

В марте сообщалось, что за прошедшую зиму с казанских улиц вывезли более 877 тысяч тонн снега. Также было использовано более 76,4 тысячи тонн противогололедных материалов.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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    Если буранов сильных не будет, справятся
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