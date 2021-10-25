Мэр Казани поручил усилить контроль соблюдения правил вывоза снега предстоящей зимой

Этой зимой в Казани усилят контроль за соблюдением правил вывоза снега. С соответствующим распоряжением выступил мэр города Ильсур Метшин.

Теперь штраф будет грозить не только водителям, которые вывозят снег на несанкционированные для этих целей площадки, но и организациям. Им будет назначаться возмещение экологического ущерба.

Метшин отметил, что этой зимой сохранять чистоту улиц города будут 560 единиц спецтехники, к следующему году поступят еще 55 машин. Кроме того, у них обновлена навигационная система.

Фото: Дмитрий Резнов

В марте сообщалось, что за прошедшую зиму с казанских улиц вывезли более 877 тысяч тонн снега. Также было использовано более 76,4 тысячи тонн противогололедных материалов.

Диана Жиленкова