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В Нурлатском районе отремонтировали мечеть, на ремонт которой собирали пожертвования несколько лет

04:28, 25.10.2021
В Нурлатском районе отремонтировали мечеть, на ремонт которой собирали пожертвования несколько лет
Фото: «Нурлат-информ»

В Нурлатском районе Татарстана благотворители отремонтировали мечеть в селе Тюрнясево. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Деньги на обновление храма собрали прихожане, а также выделил местный спонсор. В мечети заменили окна, двери, заменили кровлю. Здание утеплили и обшили. На все ушло больше 500 тысяч рублей — пожертвования собирали несколько лет.

Ранее в Нижнекамске жители попросили спасти мечеть, построенную на пожертвования.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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