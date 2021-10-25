В Нурлатском районе отремонтировали мечеть, на ремонт которой собирали пожертвования несколько лет
В Нурлатском районе Татарстана благотворители отремонтировали мечеть в селе Тюрнясево. Об этом сообщает «Нурлат-информ».
Деньги на обновление храма собрали прихожане, а также выделил местный спонсор. В мечети заменили окна, двери, заменили кровлю. Здание утеплили и обшили. На все ушло больше 500 тысяч рублей — пожертвования собирали несколько лет.
Ранее в Нижнекамске жители попросили спасти мечеть, построенную на пожертвования.
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