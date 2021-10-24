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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане и Казани

14:30, 24.10.2021
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане и Казани
Фото: realnoevremya.ru

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане и Казани завтра, 25 октября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра республики.

Утром и днем 25 октября местами на территории Татарстана и Казани будет сильный ветер с порывами до 15—17 м/с (в Казани до 15 м/с). Осадки приведут к ухудшению видимости. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Казани прошел первый снег. Едва заметные снежинки наблюдались в городе с самого утра. Однако позже снегопад стал интенсивнее.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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