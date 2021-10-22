В Казани правозащитники обратились в Следком после пропажи дагестанок из кризисного центра

Правозащитники из казанского кризисного центра «Мамин дом» обратились в Следком РТ по Кировскому району города с заявлением о похищении двух девушек, сбежавших из Дагестана. Сообщила об этом «Реальному времени» руководитель фонда «Благие дела», курирующего центр, Алия Байназарова.

18 октября в 4 часа утра девушки вместе с ребенком одной из них прибыли в кризисный центр и заселились в него. Они планировали работать и учиться швейному мастерству. Все это время они были на связи с правозащитниками, снимали на видео, что с ними происходит, так как им было так спокойнее. В 18 часов стало известно, что родственники женщин выяснили, что те находятся в Казани. В 19 часов связь с девушками прервалась. Через некоторое время от них пришло сообщение, что их нашли, в кризисный центр пришли. Правозащитники обращались в полицию, но найти пропавших не смогли. Спустя пару часов пришло видео и сообщение. На нем были сняты девушки с ребенком в зеркале, на заднем плане много мужских ботинок. В сообщении написали, что искать их не надо. Далее на связь женщины не выходили.

В центре предполагают, что их вывезли в Дагестан еще 19 октября. Сотрудники обратились в Следком с заявлением, что девушки без вести пропали. 21 октября правозащитников пригласили в ведомство и сообщили, что есть подтверждение, что девушек передали представителям дагестанской диаспоры. Ведется проверка. «Реальному времени» в Следкоме эту информацию не подтвердили и не опровергнули.

Фото: wikipedia.org

Ранее появлялась информация, что пропавшие девушки находятся в Махачкале. Так сообщил отец одной из них.

Дарья Акимова