Российские вузы могут перенести каникулы на нерабочие дни

Фото: Дмитрий Резнов

Минобрнауки России определило порядок деятельности учебных заведений в период нерабочих дней. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

Согласно документу, вузы и научные организации вправе реализовывать образовательные программы в форме самостоятельной работы обучающихся с применением дистанционных технологий. В таком случае за три дня до начала нерабочей недели обучающимся должны разъяснить полный объем материала для самостоятельного изучения и оказать методическую поддержку. Также руководители могут перенести каникулы на период с 30 октября по 7 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера Минпросвещения России разрешило объявить каникулы в колледжах в период нерабочей недели. В то же время учебным заведениям необходимо обеспечить дальнейшую корректировку учебного плана.



Диана Жиленкова