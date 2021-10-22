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В Татарстане в пригородных поездах усиливается контроль за соблюдением масочного режима

03:26, 22.10.2021
В Татарстане в пригородных поездах усиливается контроль за соблюдением масочного режима
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане с 21 октября в поездах пригородной пассажирской компании «Содружество» на всем полигоне обслуживания усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании ОАО «Содружество».

Такие меры предприняли в связи с неблагополучной ситуацией с COVID-19 в республике. Теперь работники ППК «Содружество» совместно с сотрудниками транспортной полиции и Роспотребнадзора организуют регулярные рейды в пригородных поездах.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре в Казани выявили более 10 тысяч человек без масок в общественном транспорте.

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