В Татарстане в пригородных поездах усиливается контроль за соблюдением масочного режима
В Татарстане с 21 октября в поездах пригородной пассажирской компании «Содружество» на всем полигоне обслуживания усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании ОАО «Содружество».
Такие меры предприняли в связи с неблагополучной ситуацией с COVID-19 в республике. Теперь работники ППК «Содружество» совместно с сотрудниками транспортной полиции и Роспотребнадзора организуют регулярные рейды в пригородных поездах.
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