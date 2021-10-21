Власти Татарстана решили сохранить лагерь для глухих детей

Оздоровительный лагерь для глухих детей «Ласточка», открытый в селе Урюм Тетюшского района по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова, будет работать, а проблемы, которые не позволили ему функционировать в последние 2 года и из-за которых его чуть было не закрыли, будут решены. Об этом сообщила «Реальному времени вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.



Она рассказала, что провела совещание, в ходе которого было определено, как работать с этим лагерем.



Фото: realnoevremya.ru

«У меня есть некоторые вопросы к организаторам лагеря со стороны руководителя школы имени Ласточкиной, я их обозначила. По итогам этого совещания представители министерства выезжали в лагерь, чтобы оценить, какие работы необходимы для его открытия. Все разговоры, что лагерь закрывают, что лагерь кому-то отдают, что министерство от него отказывается, — это неправда!» — сказал Фазлеева.

О том, к каким выводам пришли участники выездного совещания Минобрнауки республики в ДООЛ «Ласточка» и какая угроза нависла над другим учреждением для глухих детей, — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева