Главное к утру: кто продолжит работать в нерабочие дни, кислород для региональных больниц
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 21 октября:
- В Минпромторге разъяснили, какие предприятия будут работать с 30 октября по 7 ноября. Продолжат работу в дни, объявленные выходными — с 30 октября по 7 ноября, системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл. Единственная возможность снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением — вакцинация сотрудников промышленности и торговли. Мантуров также отметил, что во время нерабочих дней важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.
- Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц.
Кислород получили медучреждения 14 регионов РФ. А 21 октября еще 27 тонн сжиженного кислорода получат Башкортостан, Волгоградская, Кировская, Московская, Смоленская, Тверская и Ульяновские области.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Предварительная оценка препарата входит в финальную стадию.
- В России за период с 12 по 18 октября 2021 года цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,3%. Огурцы подорожали на 14,3%, помидоры — на 9,9%, картофель — на 3,6%. В то же время подешевели яблоки (на 1,2%), лук репчатый (на 0,9%), морковь (на 0,3%). Куриные яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%. Цены на сахарный песок выросли на 0,8%, на подсолнечное масло — на 0,1%.
- В Госдуме заявили, что нерабочие выходные желательно продлить до двух недель. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. «В идеале, конечно, две: инкубационный период [составляет две недели], здесь бессмысленно спорить. Но неделя тоже лучше, чем ничего — сказал Хубезов в эфире телеканала «Россия-24».
- Россияне в среднем теряют в финансовых пирамидах от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Бывают случаи, когда мошенники получают по 50—100 млн рублей. Но обычно «средний чек» таких операций — 50—100 тысяч рублей. При этом, когда организаторы пирамид действуют с большим размахом, размер финансовых потерь жертв мошенников больше.
- В Крыму ввели систему QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также посещения баров и кафе. Предоставлять QR-код или ПЦР-тест (срок его действия — не более семи дней) необходимо при входе в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым