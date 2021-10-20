Итоги дня: Татарстан уйдет в локдаун 2.0 вместе со всей Россией, иск об отмене QR-кодов в РТ, талибы* в Москве
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 октября:
- В России с 30 октября начнется локдаун. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Глава государство уже подписал соответствующий указ, в котором поручил правительству страны и главам регионам определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период, и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.
- Путин напомнил, что регионам предоставлено право нерабочие дни раньше федерального срока. Однако власти Татарстана решили не прибегать к этой мере с 23 октября. Оперативный штаб РТ доложил президенту республики Рустаму Минниханову об актуальной эпидемиологической ситуации и мерах, предлагаемых федеральным оперативным штабом. Президент поручил оперштабу и Роспотребнадзору вести анализ эпидемиологической ситуации и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы. При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат: предприятия и организации непрерывного цикла; предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность; органы государственной и муниципальной власти; МФЦ и образовательные учреждения.
- Комментируя грядущие нерабочие дни вице-премьер РТ Лейла Фазлеева ответила, что такой режим не имеет отношения к локдауну в понимании весны 2020 года. Он не подразумевает стандартный выходной день, когда татарстанцы проводят время в компаниях с друзьями. Нужно будет ограничить контакты и проводить время дома.
- Сегодня в столицу России прибыла делегация представителей радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ), где прошли переговоры «Московского формата» по Афганистану. На встрече с ними глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия направит гуманитарную помощь в Афганистан.
- Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил называть Великую Отечественную войну просто Второй мировой или советско-немецкой войной. Среди прочих рекомендации СНБО, называть вхождение Крыма в состав России как «временная оккупация (Россией) АРК Крым», «российское вторжение в Крым» и «захват Россией Крыма».
- В Татарстане вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается, добавила Фазлеева. Она отметила, что школьные каникулы начались по расписанию, даже если бы выходные дни в Татарстане ввели раньше.
- Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия, в том числе для «Газпрома», заявил Путин. «Мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас», — сказал президент.
- Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал в своем telegram-канале обыски в домах его семьи в США. Он не перестает удивляться «запредельной тупости» части американского истеблишмента, которая продолжает раскручивать вымысел о колоссальной роли представителей России в выборах президента США в 2016 году. «Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно», — пишет Дерипаска.
- Стоимость биткоина обновила исторический максимум и достигла $65,672 тысячи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk на 16.53. В начале сентября эксперт ЦСР Акмаль Назиров высказывал мнение, что до конца года биткоин имеет все шансы подорожать до $73—75 тысяч.
- Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации или вакцинации после перенесенного COVID-19. Делать ее ради быстрого получения QR-кода не нужно, заявила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Сейчас поступает много звонков по поводу того, можно ли вакцинироваться ей и получить QR-код. «Этим пользуется обычно молодежь, и я хотела бы предостеречь от такого глупого совершенно решения», — заявила главный санитарный врач РТ.
- Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям. Коллективный иск подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта». Заявители считают, что постановление Кабмина противоречит нормам Конституций РФ и РТ и закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно последнему, граждане «имеют право на отказ от профилактических прививок».
- Следователи выясняют обстоятельства экстренной посадки самолета Boeing-737-800 авиакомпании «Якутия», совершавшего рейс Нижнекамск — Хабаровск. По предварительным данным, самолет вылетел сегодня в полночь из аэропорта Бегишево с 42 членами спортивной команды хоккейного клуба «Амур» и 8 членами экипажа на борту. Сразу после взлета в связи с неплотным закрытием передней двери воздушного судна командир решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Посадка произошла в штатном режиме. Пострадавших нет.
- В ближайшее время вакцину «КовиВак» в Татартсане не стоит ждать, рассказал главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Он заявил, что эта вакцина производится на одном заводе. Сейчас предприятие закрыто на реконструкцию для увеличения мощности. Привиться можно любой зарегистрированной вакциной, которая есть в наличии, добавил он.
- Завтра в Татарстане утром, днем и вечером ожидается существенное ухудшение погодных условий — мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17—22 м/с и ухудшение видимости в осадках. Не исключино образование гололедицы и снежной каши, поэтому автовладельцам стоит быть особенно внимательными на дорогах.
- Блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух интервью на YouTube. Однако решение Зюзинского суда Москвы еще не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать. Дудя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета»).
- Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом в среду сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
- Решение России приостановить работу дипмиссий НАТО не способствует диалогу, однако альянс готов его продолжать, в том числе через Совет Россия — НАТО. Об этом заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан Патяшина Марина АлександровнаФазлеева Лейла РинатовнаВерховный Суд Республики ТатарстанЛопушов Дмитрий Владимирович
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