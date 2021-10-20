МФЦ Нижнекамска предупредило о мошенниках, представляющихся сотрудниками центра

В МФЦ начала обращаться граждане, которым звонили неизвестные и под видом сотрудников МФЦ пытались узнать логин и пароль для портала госуслуг. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамска.

Там отметили, что сотрудники МФЦ не звонят заявителям для выяснения логинов и паролей. Кроме того, работники имеют право только подтверждать или восстанавливать учетные записи граждан в системе ЕСИА. Это проходит исключительно при личном обращении заявителя в МФЦ с паспортом.



Фото: kzn.ru

После введения в Татарстане системы QR-кодов и обязательной вакцинации в МФЦ республики начали образовываться очереди для подтверждения аккаунта на госуслугах. В соцсетях люди делились кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации.

Татьяна Леухина