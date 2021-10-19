Итоги дня: России грозит локдаун, перевозчики Казани просят свободы от налогов, а рестораны начали закрываться
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 октября:
- Россия замерла в ожидании нового локдауна. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября, а в регионах с наиболее напряженной ситуацией уже с 23 октября, нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал ее предложение. Окончательное решение будет принято завтра на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
- Вместе с этим Голикова отметила, что речь идет не только об установлении нерабочих дней на федеральном уровне, но и о введении допуска вакцинированных и переболевших людей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кодов. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенных в некоторых регионах QR-кодов недостаточно, чтобы победить распространение коронавируса. Она обратила внимание, что в некоторых субъектах они применяются неправильно.
- В число регионов, где отмечается наиболее напряженная ситуация по коронавирусу, попал Татарстан. Помимо него, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, такая же обстановка в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.
- Казанские перевозчики попросили премьер-министра Татарстана Алексея Песошина временно освободить их от уплаты налогов. В своем обращении они отметили, что с 11 октября, когда в республике была введена система QR-кодов, автотранспортные предприятия зафиксировали снижение пассажиропотока на 20%. Пенсионеры ушли на самоизоляцию, школьники — на дистант, а предприятия перевели сотрудников на удаленку. Они уверены, что пассажиропоток будет падать и дальше, что приведет к большим убыткам.
- Тем временем казанские рестораторы начинают сдаваться под гнетом новых ограничений. В городе закрылись два ресторана. Решение они объяснили ограничительными мерами.
- СМИ сообщили, что ФБР проводит обыски в доме российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Причина пока неизвестна. В ФБР отказались комментировать ситуацию.
- Власти Москвы ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19. С 25 октября 2021-го по 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников. Москвичи старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим.
- В МВД Татарстана проверяют информацию о похищении женщин из Дагестана из кризисного центра в Казани. Об инциденте стало известно накануне вечером. В ведомстве заявили, что знают о ситуации.
- Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством льготных ипотек. Вместе с ним в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Тюменская, Новосибирская и Ростовская области, а также Башкирия. Всего в стране за девять месяцев 2021 года российские банки выдали более 260 тысяч льготных ипотечных кредитов на новостройки.
- В Татарстане утвердили масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан». На ее реализацию с 2022 по 2024 год татарстанские власти готовы потратить более 12 млрд рублей, из которых лишь 1 миллиард возьмут из федерального бюджета. Результатом госпрограммы должны стать эффективная работа десятка информационных систем, от ЖКХ до музеев, покрытие мобильной связью 5G крупнейших городов и т.д. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани осудили за хакерские атаки бывшую сотрудницу банка «Открытие». Экс-руководитель группы обслуживания и продаж казанского филиала получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года за увод 2,2 млн рублей банка по чужим логинам и паролям.
- В Татарстане планируют запретить избираться на региональных и муниципальных выборах сочувствующим экстремистским организациям. Руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а участники и другие причастные — в течение трех лет с момента решения суда о ликвидации объединения.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости снижения роли в мировой политике стран, победивших во Второй мировой войне. Это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. По его мнению, от них не должна зависеть судьба современного человечества.
- Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова приостановил сотрудничество с немецкой и шведской компаниями. Основной причиной стали претензии к качеству их оборудования и услуг. Генеральный директор комбината Андрей Фомичев отметил, что сотрудничество с этими компаниями привело к серьезным финансовым потерям.
- На поддержку семей с детьми выделили еще 28,3 миллиарда рублей. Размер ежемесячной выплаты будет зависеть от среднего дохода семьи и может составить 50—100% от установленного прожиточного минимума в регионе, где проживает ребенок. Также Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей, выделят еще 5,9 млрд рублей.
- В Татарстане почти 700 врачей ушли на пенсию с начала пандемии. За 2020 год на заслуженный отдых ушли 376 врачей, а за 9 месяцев 2021 года — еще 316 сотрудников. В пресс-службе Минздрава РТ отметили, что на сегодняшний день к работе вернулись 50 врачей, ранее ушедших на пенсию.
- Музыкант Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках. «Заболеет человек, на грани смерти поболтается, тогда, может, у него мозги вправятся. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих», — заявил он.
- Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Организацию возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова. Зуев свою вину не признает.
- Умер после продолжительной болезни татарский композитор и заслуженный деятель искусств РТ Ильдус Якубов. Ему было 86 лет. В среду в 13 часов на мусульманском кладбище состоится прощание с ним.
- В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, пристававшего к 7-летним девочкам на детской площадке. Подозреваемым оказался 45-летний безработный местный житель. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
- В Казани появится первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса в фитнес-клубе. Он расположится на первом этаже «Максимуса».
- Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта на Донбассе. Он добавил, что США продолжат поддерживать Украину в вопросе обороноспособности.
- В Чехии сенат парламента страны может провести 5 ноября заседание, на котором состоится голосование по вопросу снятия с Милоша Земана полномочий президента страны. Речь пока идет о временном лишении полномочий главы государства в связи с проблемами здоровья у того. Земан с 10 октября находится в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. Президентская администрация воздерживается от комментариев о состоянии его здоровья и не сообщает общественности поставленный ему диагноз, ссылаясь на запрет главы государства.
Дарья АкимоваОбществоМедицинаВластьПроисшествияБизнес Татарстан
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