Главное к утру: похищение женщин из Дагестана в Казани, новинки Apple, QR-коды в Петербурге
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 19 октября:
- В Санкт-Петербурге мероприятия и общественные места с 1 ноября можно будет посещать при предъявлении QR-кодов. Предъявлять QR-код или сертификат о перенесенной болезни, или справку о медотводе необходимо при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек.
- Американская корпорация Apple вечером представила обновленные модели ноутбука MacBook Pro с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов и третье поколение беспроводных наушников AirPods. Также компания Apple на презентации рассказала о новой подписке на свой музыкальный сервис Apple Music с управлением исключительно с помощью голосового помощника Siri.
- В центре Казани из кризисного шелтера «Мамин дом» забрали двух женщин, ранее сбежавших из Дагестана. Их местонахождение на данный момент неизвестно, их увезли в неизвестном направлении. Основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова рассказала «Реальному времени», что женщины просили помощи, в кризисный центр они приехали в 4 часа ночи. Сегодня до похищения они успели подписать договоры на сопровождение и проживание. Похитители ворвались в шелтер, когда там не было администратора, и забрали женщин, у одной из которых есть ребенок. Правозащитники предполагают, что их силой могут вернуть в Дагестан.
- Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.
При помощи комплексного криминалистического сопровождения расследования вооруженного нападения была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Также специалисты провели результативные осмотры и анализ информации из его мобильных гаджетов, исследовали интересующие следствие интернет-ресурсы.
- Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Он будет настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, заявил адвокат Михаил Карапетян. Фургал настаивает на своей невиновности
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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