В Чистополе таксист помог предотвратить мошенничество в отношении пенсионерки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Чистополе таксист помог предотвратить мошенничество в отношении пенсионерки. Пожилая женщина чуть не лишилась 10 тыс. рублей.

Поздно вечером 13 октября 74-летней жительнице Чистополя позвонили по телефону. Мужчина выдал себя за ее сына и сообщил, что сбил человека. Затем трубку передали якобы следователю, который заявил, что избежать возбуждения уголовного дела можно за определенную сумму.

Пенсионерка поверила и, чтобы спасти сына, решила передать лже-следователю имевшиеся у нее 10 тыс. рублей. За ними приехал таксист, который из разговора с женщиной догадался, что ее хотят обмануть злоумышленники.

Он позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Следственным отделом ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество (ст. 30 УК РФ, ст. 159 УК РФ).

Подобные схемы мошенничества не редкость. В прошлом месяце житель Казани потерял 800 тысяч рублей после разговоров с мошенниками — в общей сложности он не клал трубку в течение семи часов.



Татьяна Демина