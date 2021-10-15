Итоги дня: старт Всероссийской переписи, QR-коды в РТ могут продержаться до весны, потеря ориентации МКС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 15 октября:
- Всероссийская перепись населения стартовала сегодня. Казанцы смогут принять участие в переписи населения в 59 стационарных участках. Также жителей города будут опрашивать почти 2,3 тысячи переписчиков — они будут приходить домой к казанцам в удобное для них время. Третьим вариантом является онлайн-опрос на портале госуслуг. В переписи таким способом уже принял участие президент России Владимир Путин. Уже более 1 млн человек приняли онлайн-участие во Всероссийской переписи населения за первые сутки.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна в России нет. Она заявила, что ситуация непростая, однако люди, бизнес и предприятия могут быть спокойны.
По мнению Матвиенко, локдаун нецелесообразен, поскольку будет иметь крайне негативные последствия и для людей, и для страны в целом.
- В Минздраве Татарстана поддержали инициативу главы российского Минздрава Михаила Мурашко вывести на работу медиков, вышедших на пенсию за период пандемии коронавируса. «Если пенсионеры вернутся, то мы их готовы оперативно вакцинировать», — заявил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.
- Вице-премьер Лейла Фазлеева на брифинге напомнила, что QR-код не предусмотрен для людей со справкой об антителах и с медотводом от прививки: «На сегодняшний день всеми службами рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод. Мы готовы в свою очередь совместно с Министерством молодежи и некоммерческими активными организациями взаимодействовать по доставке продуктов и лекарственных препаратов для граждан старше 65 лет или тех, кто имеет медицинский отвод».
- Несколько детей казанского детского сада №16 отравились. Малышей со рвотой начали доставлять в инфекционную больницу со вчерашнего вечера. Минздраве Татарстана информацию подтверждают и утверждают, что детсадовцев госпитализировали с признаками острого кишечного отравления. В мэрии же уверяют, что «отравление» не подтвердилось: детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция».
- Обязательная вакцинация в Татарстане и QR-коды могут продержаться до весны 2022 года, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Постановление будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия.
- Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов тестов на COVID-19. Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата.
- Стоимость биткоина перешагнула отметку в $60 тысяч, свидетельствуют данные портала Coindesk. Последний раз она превышала ее 18 апреля 2021 года. Криптовалюта подорожала на 4,51%. По состоянию на 17.16 по мск биткоин стоил $60,192.
- При тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18» МКС потеряла ориентацию в пространстве. Тест системы управления движением с включением двигателей обычно проводится перед возвращением на Землю. Вскоре ориентацию удалось восстановить. В «Роскосмосе» сообщили, что ситуация не создала угрозу безопасности экипажа.
- От осложнений, связанных с коронавирусом, умерла вице-мэр Уфы Гульнара Валиева. Валиева проработала в администрации большую часть жизни. Должность замглавы мэрии — начальника финуправления она заняла в 2017 году. Это уже не первый смертельный случай в администрации Уфы. Почти год назад Башкирия потеряла мэра Ульфата Мустафина, градоначальник умер от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рожденные в смешанных браках дети должны автоматически получать российское гражданство. Процедура должна производиться в соответствии с Конституцией РФ вне зависимости от места проживания семьи. В Совфеде эту инициативу поддержали.
Также Лавров заявил, что страна заинтересована в создании российских учебных заведений во всех союзных государствах. Так, уже пять школ по программе обучения РФ создаются в Таджикистане. Такая программа готовится и в Узбекистане. Инициативой также заинтересовались в Армении.
- Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике могут закрыть предприятия, не использующие QR-коды, введенные на фоне распространения коронавируса. На сегодняшний день заявку на получение доступа к системе контроля направили лишь 1140 из 2500 организаций.
- В России приступили к клиническим испытаниям еще одной отечественной вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2». Они стартовали в Санкт-Петербурге.
Сегодня добровольцы получили первые дозы «Бетувакса», пишет ТАСС со ссылкой на «Институт стволовых клеток человека», который разработал вакцину вместе с компанией «Бетувакс».
- В Минздраве Татарстана рассказали, сколько вакцинированных пациентов были госпитализированы с COVID-19. В структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%. При этом ни один из них не находится под ИВЛ.
- В Татарстане за минувшие сутки привились рекордные 24 010 человек. За последние 7 дней от коронавируса вакцинировано 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь, когда прививку получили 80 157 человек.
- В России впервые за всю пандемию зарегистрировали более 32 тысяч случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 925 176. Умерли за сутки 999 пациентов с COVID-19, всего — 221 313. Это новое максимальное значение с начала пандемии.
- В шиитской мечети в Кандагаре прогремел взрыв. Взрывное устройство в мечети активировал террорист-смертник. По последним данным, число жертв достигло 62 человек. Около 70 человек ранены.
- США откроет сухопутные границы и воздушные перевозки для полностью вакцинированных иностранцев. Границы США откроют для граждан 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы. Сообщается, что ограничения снимут в начале ноября, но точная дата не называется.
- Комитет Госсовета Татарстана рассмотрел в первом чтении проект республиканского бюджета на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов. В 2022 году доходы бюджета республики, по прогнозам, составят 294,8 млрд рублей, что выше первоначальных плановых показателей 2021-го на 7,3%. Расходы планируются в размере 305,7 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в текущем году. Дефицит бюджета республики, таким образом, должен составить 10,9 млрд рублей.
- В Татарстане прошла онлайн-встреча властей с руководителями торговых центров. Последние получили разъяснение по поводу работы системы QR-кодов, внедренной в республике с 11 октября. Так, если в продуктовый магазин, находящийся в ТЦ, можно организовать отдельный вход, QR-коды у посетителей можно не проверять. Однако если покупатель из супермаркета пройдет в торговый центр, ответственность будут нести владельцы объекта.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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