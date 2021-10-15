В Татарстане мать подозревают в убийстве сына топором

Фото: следком РФ

Жительницу Татарстана преклонного возраста подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РТ.

Вчера в одном из домов в селе Тоншерма Тетюшского района было обнаружено тело 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В убийстве подозревается 72-летняя мать потерпевшего, она дала признательные показания. Она рассказала, что злоупотребляет алкоголем. Дождавшись, когда сын ляжет спать, она нанесла ему несколько ударов топором по голове.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Ольга Шагиева