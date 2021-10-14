Итоги дня: задержание директора кранового завода, арест пермского стрелка, открытие полетов в Таиланд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 октября:
- В Татарстане задержали директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова — силовики встретили его накануне в аэропорту «Бегишево» куда он прилетел из Калининграда. По версии следствия, он похитил более 5 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках исполнения договора между предприятием и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» о модернизации грузоподъемного оборудования. Силовики считают, что фигурант использовал аффилированную с крановым заводом коммерческую фирму и искусственно завысил стоимость поставки.
- Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на фоне введения QR-кодов предложил на полгода продлить отсрочку по оплате предпринимателями льготного кредита. Из-за новых «ковидных» ограничений у арендаторов ТЦ, предприятий общепита и фитнес-индустрии начал снижаться поток клиентов, что ведет к убыткам. Абдулганиев намерен собрать и обсудить предложения по различным мерам поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, а затем внести их на рассмотрение Кабмина РТ и в Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.
- Тем временем депутат Госсовета Татарстана, глава регионального отделения «Партии Роста» Олег Коробченко выступил с инициативой выдавать QR-коды гражданам с высоким титром антител к коронавирусу. Чтобы вычислить «счастливчиков», он предложил Управлению Роспотребнадзора по РТ организовать специальные пункты бесплатного тестирования.
- О введении локдауна или прочих ограничений на федеральном уровне можно не переживать до тех пор, пока система здравоохранения страны справляется с нагрузкой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас необходимо активно объяснять людям необходимость вакцинации от коронавируса. По его мнению, не делать прививку безответственно, «это убивает».
- В Казани из-за аварийного отключения электричества без света остались дома по адресам: ул. 2-я Юго-Западная, ул. Волгоградская, ул. Декабристов, ул. Лушникова, ул. Тунакова, пр. Ямашева и пр. Ибрагимова. В местных telegram-каналах писали, что аналогичная проблема появилась в центре города на улицах Татарстан, Каюма Насыри, Парижской коммуны, Баумана. Из-за отсутствия света прекратили работу светофоры, что привело к пробкам на дорогах.
- Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, где воспитываются дети в возрасте до трех лет. Кроме того, еще порядка 28 миллиардов направят на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. По словам Мишустина, рождаемость в России увеличивается, в связи с чем регионы нуждаются в дополнительном финансировании.
- Кабмин Татарстана обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Зеленодольску почетное звание «Город трудовой доблести». Инициатором предложения стали органы местного самоуправления Зеленодольского района РТ.
- Тимура Бекмансурова, устроившего в сентябре стрельбу в пермском вузе, арестовали на два месяца. Заседание суда прошло в больнице, где сейчас лечится стрелок. Его уже допросили в качестве обвиняемого, и он в полном объеме признал свою вину, рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин. Дальнейшее лечение Бекмансуров будет проходить амбулаторно в СИЗО.
- На 1 сентября объем международных резервов России превысил $618 миллиардов. По данным Счетной палаты, это является историческим рекордом. На данный момент РФ занимает пятое место среди стран мира по объему международных резервов — вперед ушли Китай, Япония, Швейцария и Индия. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В казанском исполкоме посчитали законопроект по ограничению площади объектов продажи алкоголя в некоторых местах малоэффективным. Замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров предложил и вовсе запретить реализацию спиртного на внутридомовых территориях. По его словам, многие бывшие тепловые подстанции и другие объекты в дворах перепрофилируются в розничные магазины «и начинают в благоустроенных дворах создавать проблемы, реализуя алкоголь».
- Из-за ажиотажа на вакцинацию от коронавируса в Казани появился круглосуточный прививочный пункт. В любое время дня и ночи получить укол можно у главного входа в торговый центр «Мега», в бывшем летнем кафе IKEA. Два раза в день предусмотрены технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30. Тем временем пункт вакцинации из ТЦ «Южный» переедет в магазин «Мегастрой» по адресу пр. Победы, 101.
- Врио главы Дагестана Сергей Меликов спустя год после временного назначения на пост стал полноправным руководителем республики. Сегодня на должность его избрал региональный парламент — Народное собрание.
- Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов автономную некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение». Ее создатель, гражданин России С.Ю. Петров, уже внесен в этот список ранее.
- Из-за толп татарстанцев, желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ и получить QR-коды, МФЦ в республике переходят на усиленный режим работы. В это воскресенье все офисы будут работать с 9.00 до 15.00, а к их работе привлекут волонтеров. Граждане смогут обращаться в офисы «Мои документы» только по вопросам, связанным с работой портала госуслуг РФ, и за подтверждением учетной записи.
- С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Кроме того, со следующего месяца увеличат число рейсов в Германию, Испанию, Италию, Францию, Албанию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию, Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы. Вместе с этим российский оперштаб разрешил регулярные и чартерные рейсы на курорты Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских городов, где возобновлено международное авиасообщение.
- В Татарстане в эти выходные закончатся сухие будни — в республике пройдут дожди. Уже завтра в регион проникнет атмосферный фронт. Сравнительно теплая погода все же сохранится — днем температура составит порядка +7.. +13 градусов, ночью — в пределах 0..+5 градусов.
- В Казани возбудили уголовное дело, после того мужчина ударил девушку ножом в висок. По версии следствия, 31-летний подозреваемый, стоящий на учете у психиатра, пригласил на встречу пострадавшую, с которой не виделся несколько лет, и на следующий день с пятью ножами приехал к ней в поселок Вознесение. На улице он повалил ее и несколько раз ударил ножом в лицо и голову, а затем скрылся. По предварительным данным, инцидент случился из-за отказа женщины отвечать на знаки внимания.
- В РФПИ рассказали, что первое в мире исследование комбинации российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и американского препарата Moderna в качестве бустеров показало сильный иммунный ответ. По последним данным разработчика отечественной вакцины, ее эффективность против дельта-штамма составляет 70% в течение трех месяцев после введения в организм.
- Курс доллара на Московской бирже обновил годовой минимум — стоимость американской валюты опустилась до 71,52 рубля. Ниже показатель был лишь в июле прошлого года.
- Президент России Владимир Путин наградил телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Таким образом, Масляков, ранее уже удостоенный орденов «За заслуги перед Отечеством» II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней, стал полным кавалером этой награды. Через месяц телеведущий отмечает юбилей — ему исполнится 80 лет.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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