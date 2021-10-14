Шойгу обсудил с президентом Абхазии вопросы союзничества и безопасности в Закавказье

В Москве прошла встреча министра обороны России Сергея Шойгу с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Они обсудили военные аспекты двустороннего договора о союзничестве и вопросы безопасности в Закавказье. Об этом сообщает ТАСС.

— Отношения между вооруженными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны, — сказал Шойгу.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что Бжания направился с рабочим визитом в Москву, где проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве РФ.

Алексей Нечаев