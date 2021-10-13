Итоги дня: первые нарушители системы QR-кодов, неудачная шутка Нурмагомедова, африканская ссылка Поклонской
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 октября:
- В Набережных Челнах сотрудники полиции выявили первых нарушителей системы QR-кодов, которая действует в Татарстане с 11 октября. Административное наказание грозит ООО «Торговый центр» и ресторану «Базар Мазар». У нарушителей отсутствовала система проверки наличия QR-кодов у посетителей. Составленные административные материалы полиция передаст в Набережночелнинский городской суд.
- Депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе. По ее словам, после введения ограничений к ней начали поступать жалобы от избирателей.
Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, Гурьева расценивает как грубое нарушение конституционных прав граждан, попирающее их права и свободы, унижающее их человеческое достоинство ради принуждения к вакцинации. В своих обращениях она подчеркивает, что вакцинация в России добровольная.
- Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в котором предлагается внести поправки в статью 116.1 Уголовного кодекса РФ о повторном нанесении побоев. Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда страны по жалобе россиянки Людмилы Саковой. Гражданка указала, что действующая редакция статьи 116.1 УК РФ не предусматривает привлечение к уголовной ответственности лиц с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент «Лукойла» Вагит Алекперов заключили соглашение о сотрудничестве властей Татарстана с ПАО «Лукойл». Подписание соглашения состоялось на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя». Согласно документу, власти республики и ПАО «Лукойл» будут проводить единую научно–техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Стороны будут содействовать в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов.
- Сегодня в челнинском офисе «Камгэсэнергостроя» прошли обыски. По версии следствия, с 2014 по 2018 год зарплату не выплатили 131 сотруднику организации. Сумма задолженности перед работниками превысила 6 млн рублей.
Имевшиеся на расчетных счетах средства тратились на расчеты с поставщиками и контрагентами и на закупку товарно-материальных ценностей. В последствии предприятие признали банкротом. На данный момент следственным управлением и УЭБиПК МВД по Татарстану установлены учредители и бенефициары организации. На предприятии проводятся обыски и изымается необходимая документация.
- Президент Владимир Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок по итогам 2021 года. Для этого имеются все предпосылки. «Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении, — сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели. Также он прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе: после предыдущей холодной зимы в Европе многие государства не восполнили запасы «голубого топлива» перед новым сезоном, понадеявшись на спотовые поставки.
- Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Наталью Поклонскую послом в африканском государстве Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил с должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко. Поклонская заявила, что рада своему назначению. По ее словам, ей нравится дипломатическая работа, ее мечта сбылась.
- Возможность признания главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова иноагентом оценил Владимир Путин. Он не исключил, что такое может произойти, если журналист нарушит законы страны. Если он не подаст повода, такая участь его не ждет, заверил глава государства.
- В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что российская оппозиция работает и жестко критикует власти страны. «Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают», — сказал глава государства.
- В Москве пожилые люди смогут получить денежные выплаты за вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. За иммунизацию им полагается компенсация размером в 10 тысяч рублей. Выплату можно получить по желанию вместо подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода. Компенсация полагается в период с 12 октября по 31 декабря 2021 года гражданам, достигшим возраста 65 лет и застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Москве, а также прошедшим вакцинацию двумя компонентами.
- Кабинет министров Татарстана утвердил затраты на оказание государственной услуги по предоставлению социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме. Средства направят на оказание госуслуг по предоставлению социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме, в том числе социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и других; на оказание соццентрами помощи семьям с детьми.
- Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что стране необходимо готовиться к климатическим изменениям и последующей за ними миграцией. 10 соответствующих отраслевых планов адаптации будут подготовлены до конца этого года. По словам Абрамченко, нужно принять меры по минимизации последствий климатических изменений для граждан и отраслевой экономики. Это предполагает создание национальной системы управления климатическими рисками. Вице-премьер РФ заявила о неизбежности появления климатических мигрантов.
- В Москве молодой человек устроил стрельбу у одной из городских школ. Его уже задержали. Стрелял подросток в воздух. Перед этим он долгое время стоял рядом со школой №1260. Из-за происшествия школу пришлось оцепить. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. В МВД уточнили, что у стрелявшего ружье было страйкбольным. Никто в результате инцидента не пострадал.
- В Казани столкнулись автобус ПАТП №9 и трамвай. Двоих пострадавших госпитализировали. Еще пять человек медики осмотрели на месте и отпустили домой. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту утреннего ДТП. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.
- Временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. С 2018 года Михаил Евраев занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы, в феврале 2021 был освобожден от нее.
- Губернатор Самарской области предупредил о возможности локдауна из-за ситуации с COVID-19. «Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», — заявил он.
- Российского борца Хабиба Нурмагомедова осудили за шутку про избитого дагестанцами Конора Макгрегора, основанную на событиях резонансной драки в московском метро. Не оценили юмор спортсмена олимпийская чемпионка Светлана Журова, первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. Журова посчитала, что своей штукой российский борец высмеял не только Макгрегора, но и пострадавшего в московском метро мужчину, который заступился за девушку и был избит тремя жителями Дагестана.
- Глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин покинул свой пост. Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании совета муниципалитета.
Возглавил Бавлинский район Ильяс Гузаиров. Его кандидатуру предложил Гатиятуллин. С 2015 года Гузаиров занимал пост руководителя исполкома муниципалитета.
- Через несколько дней эксперты определятся, можно ли сочетать вакцину от гриппа и COVID-19. Эксперты примут решение в течение нескольких дней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы завершаем процедуру исследования сочетания вакцины «Гам-Ковид-Вак» и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней», — сказал министр.
- Минздрав России одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев. Окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Спрей так же, как и вакцина, будет двухкомпонентным.
- Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала состоялось 12 октября. В финал вышли 8 консорциумов.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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