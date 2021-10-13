Главное к утру: депутат Челнов обратилась в прокуратуру, британское СМИ извинилось за материал о «Спутнике V»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 13 октября:
- Депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе. Ограничительные меры она расценивает как грубое нарушение конституционных прав граждан, попирающее их права и свободы, унижающее их человеческое достоинство ради принуждения к вакцинации. Также она готовит обращение по отмене постановления главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной о вакцинации.
- В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали мужчины 1939, 1940, 1949, 1951 (два пациента), 1979 годов рождения и женщины 1950, 1951, 1955, 1956 годов рождения.
- Дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Магадан» приняли в состав ВМФ РФ. Церемония подъема военно-морского флага на подводной лодке состоялась на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
- Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал постановление, запрещающее проводить банкеты из-за ситуации с коронавирусом. Исключение сделано лишь для семейных праздников и поминальных обедов численностью до 30 человек.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил вчера, что американские и российские дипломаты договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне. В МИД России после встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заявили, что не хотят дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с США и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения.
- На матч сборной России по футболу со Словакией, который проходил на «Ак Барс Арене», приехали болельщики из 47 российских регионов. Из Москвы и области приехали 40% туристов, 11% — из Санкт-Петербурга, 7% — из Нижнего Новгорода. Кроме того, в Казань приехали гости из Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского краев.
- Британский таблоид Daily Express внес поправки в материал, в котором утверждалось, что разработчики «Спутника V» «украли» формулу вакцины у AstraZeneca. В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что, «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины», — говорится в сообщении на сайте газеты. В нем подчеркивается, что это ошибочная информация.
- 18 октября в 20.00 по московскому времени состоится презентация Apple. По данным инсайдеров, Apple покажет новый Maс — MacBook Pro и Mac mini.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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