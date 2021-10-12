В России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 706 человек. Число зараженных выросло до 7 832 964 человек, а выздоровевших — до 6 894 285 человек.

По данным оперштаба РФ, зафиксировано 973 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 218 345 человек.



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Ольга Шагиева